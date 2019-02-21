Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja...

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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