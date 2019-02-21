Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja...
17 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: AA
Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır