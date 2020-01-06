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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabiki önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabiki önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz." - ANKARA
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