Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile görüştü

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı
Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 21:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]