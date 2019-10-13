Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu özbekistan dışişleri bakanı abdülaziz kamilov ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:26 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile görüştü
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