Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine...
5 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını bildirdi.
Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı