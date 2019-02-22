Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Görüştü.

1 saat önce

IHAAW113630-SIY/22-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Görüştü., System.String[]
IHAAW113630-SIY/22-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. 22.02.2019 11: 36: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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