Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Telefonda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Telefonda...

1 saat önce

IHAAW133042-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Telefonda..., System.String[]
IHAAW133042-SIY/26-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü. 26.02.2019 13: 30: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Politika
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