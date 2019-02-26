Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Telefonda...
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IHAAW133042-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:36 Kaynak: İHA
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