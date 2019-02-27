Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan Gerilimine İlişkin, "Kesmir'de Artan...
1 saat önce
IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz.
IHAAW131725-SIY/27-02-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" dedi. 27.02.2019 13: 17: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:23 Kaynak: İHA
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