Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan Gerilimine İlişkin, "Kesmir'de Artan...

IHAAW131725-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz.

IHAAW131725-SIY/27-02-2019



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Kesmir'de artan gerginlikten sonra Pakistan ile Hindistan'da gerilimin arttığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı durumu bana aktardı. Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz" dedi. 27.02.2019 13: 17: 25 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü

Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu