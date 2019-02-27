Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan Gerginliği) Bu Gerginliğe Yol Açan Keşmir...
1 saat önce
IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir.
IHAAW131952-SIY/27-02-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi. 27.02.2019 13: 19: 52 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu