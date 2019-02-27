Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan Gerginliği) Bu Gerginliğe Yol Açan Keşmir...

IHAAW131952-SIY/27-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir.

IHAAW131952-SIY/27-02-2019



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pakistan-Hindistan gerginliği) Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın" dedi. 27.02.2019 13: 19: 52 TSI

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