Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu

27.08.2022 12:56
Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi telefonla arayarak ülkedeki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi telefonla arayarak ülkedeki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, selde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Pakistan'a desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye'nin selden etkilenen Pakistanlıların yaralarının sarılması için yardım hazırlıklarına başladığı ve insani yardım taşıyan bir uçağın Pakistan'a gönderilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilmişti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde, 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'e yaklaştığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu - Son Dakika
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