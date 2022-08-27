Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye'nin selden etkilenen Pakistanlıların yaralarının sarılması için yardım hazırlıklarına başladığı ve insani yardım taşıyan bir uçağın Pakistan'a gönderilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına selde hayatını kaybedenler için taziye telefonu - Son Dakika

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