Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması

28.04.2022 19:44

Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomi İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye- Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomi İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Panamalı mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Mouynes ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Türkiye ve Panama arasında 2 anlaşmaya imza attı.

Türkiye ve Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomi İşbirliği Anlaşması yapıldı.

(İHA)

Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Panama arasında Turizm İşbirliği Anlaşması

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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