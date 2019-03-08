Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la Görüşerek Taziyelerini...
1 saat önce
IHAAW150655-SIY/08-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la görüşerek taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
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