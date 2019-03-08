Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la Görüşerek Taziyelerini...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la Görüşerek Taziyelerini...

1 saat önce

IHAAW150655-SIY/08-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la görüşerek taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la Görüşerek Taziyelerini..., System.String[]
IHAAW150655-SIY/08-03-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'la görüşerek taziyelerini iletti. 08.03.2019 15: 06: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Aram Ateşyan, Politika
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