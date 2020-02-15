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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pazartesi günü Türk heyetimiz Rusya'ya gidecek" dedi.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pazartesi günü Türk heyetimiz Rusya'ya gidecek" dedi. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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