Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pkk Güdümündeki Hdp ile CHP'yi Birleştiren Nedir, Gaye Nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pkk Güdümündeki Hdp ile CHP'yi Birleştiren Nedir, Gaye Nedir?

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, PKK, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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