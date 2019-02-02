Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pkk Güdümündeki Hdp ile CHP'yi Birleştiren Nedir, Gaye Nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?"

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