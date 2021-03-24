Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik' - Son Dakika
BBC

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik'

24.03.2021 14:48
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik', System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile ilk ikili görüşmesini, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile ilk ikili görüşmesini, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken Türkiye'ye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini muhafaza etmeme çağrısı yaptı. Çavuşoğlu ise "S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. PKK'nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık" dedi.

"S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik" söyledik diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik.

"ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."

'Blinken, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik kaygılarını aktardı'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Blinken ile Çavuşoğlu'nun ABD ile Türkiye arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin önemini tartıştıkları, iki ülkenin Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarının da masaya yatırıldığı belirtildi.Açıklamaya göre Blinken, Türkiye ile Yunanistan arasında süren istikşafi görüşmelere destek verdiklerini söyledi ve Ankara'ya S-400 füzelerini muhafaza etmeme çağrısı yaptı. Blinken ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik kaygılarını aktardı.

Blinken görüşmede demokratik kurumların ve insan haklarına saygının da önemini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası" demişti.

Türkiye, Ekim ayında S-400 füzelerini denedi ama aktive etmedi.

ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alınmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik' - Son Dakika

BBC

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ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü: 'S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik' - Son Dakika
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