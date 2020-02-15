Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil." - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Masum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez
Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]