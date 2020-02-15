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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil." - MÜNİH
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