Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım.... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım....
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."
Son Dakika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun