Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım....

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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