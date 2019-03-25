Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...
29 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı
Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı