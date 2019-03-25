Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]