Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya) 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefimiz Var....
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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