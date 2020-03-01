Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmede liderlerin buluşması öncesi konular değerlendirildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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