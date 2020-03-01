Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. - Son Dakika

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Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı

Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor