Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı

26.02.2022 15:38
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika


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