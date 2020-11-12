Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek." - BAKÜ