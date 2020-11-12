Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede...

12.11.2020 09:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek." - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede... - Son Dakika


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