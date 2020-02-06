Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu " Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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