Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Satın Alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri Hakkında,...
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, "Biz herkese başından beri söyledik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rusya
'dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, "Biz herkese başından beri söyledik. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa söylemiyoruz. Ben de açıklamalarımın arkasındayım" dedi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
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