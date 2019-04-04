Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Satın Alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri Hakkında,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Satın Alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri Hakkında,...

18 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, "Biz herkese başından beri söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan Satın Alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri Hakkında,..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 Füze Savunma Sistemleri hakkında, "Biz herkese başından beri söyledik. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa söylemiyoruz. Ben de açıklamalarımın arkasındayım" dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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