Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Telefonda Suriye...
1 saat önce
IHAAW165235-SIY/28-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.
IHAAW165235-SIY/28-02-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı. 28.02.2019 16: 52: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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