Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Telefonda Suriye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Telefonda Suriye...

1 saat önce

IHAAW165235-SIY/28-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Telefonda Suriye..., System.String[]
IHAAW165235-SIY/28-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı. 28.02.2019 16: 52: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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