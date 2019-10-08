Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye'yi...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye'yi görüştü. Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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