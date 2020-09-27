Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.

ANKARA, -