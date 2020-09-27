Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısının ele alındığı öğrenildi.
ANKARA, -
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