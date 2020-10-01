Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denildi.
ANKARA, -
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