Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var."

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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