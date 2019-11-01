Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var."
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