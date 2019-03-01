Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da Vizeleri Kaldırmak İçin Adımları Attık, Bir Yerden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı

Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi