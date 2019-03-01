Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da Vizeleri Kaldırmak İçin Adımları Attık, Bir Yerden...
9 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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