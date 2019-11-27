Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz....
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz....

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. İhtiyacımız var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. İhtiyacımız var" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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