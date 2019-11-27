Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, 'Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz'... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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