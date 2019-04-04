Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan...
19 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 konusunda) Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: AA
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