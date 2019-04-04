Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan...

19 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 konusunda) Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 konusunda) Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum Canlı Yayında Silahlı Soygun! Konukları ve Sunucuyu Soyup Kaçtılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 22:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]