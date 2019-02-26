Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler ile İlgili Açıklamaya Gerek Yok Zaten Bitmiş Bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler ile İlgili Açıklamaya Gerek Yok Zaten Bitmiş Bir...

21 dakika önce

IHAAW143629-SIY/26-02-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW143629-SIY/26-02-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" dedi. 26.02.2019 14: 36: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Politika
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