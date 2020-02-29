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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz." - DOHA
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