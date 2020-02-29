Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz." - DOHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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