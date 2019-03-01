Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot Satabileceklerini Söylediler ve...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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