Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot Satabileceklerini Söylediler ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot Satabileceklerini Söylediler ve...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
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