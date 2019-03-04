Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Siyasi Bir Çözüm İçin, Suriye'de Kalıcı Bir Çözüm İçin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi Siyasi Bir Çözüm İçin, Suriye'de Kalıcı Bir Çözüm İçin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi siyasi bir çözüm için, Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şimdi siyasi bir çözüm için, Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Fırat, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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