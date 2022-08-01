Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

01.08.2022 09:48
Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Balkanlar'da gerilim! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Balkanlar'da gerilim! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Bakan Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Bakan Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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