Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulundu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulundu

5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulunduLYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da temaslarda bulundu

LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu ikili temaslarının yanı sıra Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık Panelinde konuşma gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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