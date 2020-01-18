Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tinder'da güvenlik krizi ortaya çıktı! 70 binden fazla kadının fotoğrafı çalındı
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi: Bu beyhude çabalar bir sonuç vermeyecek Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:29:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]