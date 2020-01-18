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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz." - ANKARA
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