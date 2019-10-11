Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi. - İSTANBUL
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