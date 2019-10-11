Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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