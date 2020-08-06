Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda 150 ölü var. Diğer taraftan 5 binden fazla yaralı var.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda 150 ölü var. Diğer taraftan 5 binden fazla yaralı var....
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda 150 ölü var. Diğer taraftan 5 binden fazla yaralı var. Bu patlamanın vahametini gösteren bir rakam. 8 vatandaşımız yaralandı, 7'si ayakta tedavi oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda 150 ölü var. Diğer taraftan 5 binden fazla yaralı var. Bu patlamanın vahametini gösteren bir rakam. 8 vatandaşımız yaralandı, 7'si ayakta tedavi oldu. Bir tanesi maalesef bir mekanda patlamayı duyunca dışarı çıkmaya çalışırken kafasına cisimler çarpmış. Bundan dolayı da beyin sarsıntısı geçiriyor. Birinci ameliyatını oldu, belki ikinci ameliyatını olabilir. Mardin'den giden bir ailenin evladı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz. Büyükelçiliğimiz yanında. Lübnan'a bir heyet gönderdik. Sahada tıbbi yardımda bulunacak ekibi gönderdik. Bundan sonraki süreçte bu şehrin yeniden imarı var" dedi. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:53
Kaynak: İHA
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