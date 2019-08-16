Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da (2)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da (2)

47 dakika önce

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed ile bir araya geldi.

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed ile bir araya geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:30 Kaynak: AA
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