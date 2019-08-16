Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da (2)
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Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:30 Kaynak: AA
Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan
'ın başkenti Hartum
'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed ile bir araya geldi.
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