Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor altyapı tesis binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor altyapı tesis binasının açılışına katıldı

09.09.2022 19:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor altyapı tesis binasının açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un altyapı tesis binasının açılışı için Alanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Corendon Alanya spor'un altyapı tesis binasının açılışı için Alanya'ya geldi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Nazmi Reisoğlu Futbol Akademisi ile altyapı tesisinin açılışına katıldı. Törende AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Alanya protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu.

Tesislerde MKE Ankaragücü maçı öncesi futbolcularla bir araya gelen Çavuşoğlu, başarı dileklerini ileterek, "Hepimiz takımın yanındayız. İyi neticeler alacağınıza inanıyoruz. Biz sizlere güveniyoruz. Siz de bize güvenin. İyi günde de kötü günde de her zaman takımın yanındayız. İyi bir takımız. Yeni takviyelerimiz de geldi. Daha güçlü olacağız. Her zamanki gibi herkesin zevkle izleyeceği bir Alanyaspor olacağına inanıyor, sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Daha sonra açılış alanına geçen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın spor ve futbol kulüplerinin yanında olduklarını anlatarak, "Elimizden gelen desteği veriyoruz. Alanyaspor'umuzu destekliyoruz ama sadece A takımı değil, gençleri ve diğer branşları da destekliyoruz. Tüm Alanyaspor camiasının yanındayız. Bugün burada Alanyaspor'a destek veren ve emeği geçen büyüklerimi de görmekten mutluluk duydum. Buraya, Alanyaspor'a çok büyük emekleri geçen, futbolculuk yıllarında da hepimizin idolü olan Nazmi Reisoğlu'nun isminin verilmesi çok anlamlıdır. O yüzden Alanyaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nazmi Reisoğlu'nun 80'li yıllarda takımın başkanı, kaptanı ve futbolcusu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Yaşar Hoca'mızı da bugün gördük. Beni biraz geç keşfettiğini bir önceki toplantıda söyledi. Yaşar Hoca'mızın da Alanyaspor'a çok büyük hizmetleri var. Allah razı olsun. O amatör günlerde kimse zaman ayırmazken, Haydar Hoca'mız futbolculuğuyla da çok katkı sağladı. Hocalık ve menajerlik döneminde önemli katkılar sağladı. Burada birçok dostumuz var. Emin (Müftüoğlu) Abi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ama Alanyaspor'a çok katkısı oldu. Herkesi isim isim sayamayacağım. Alanyaspor'a bugüne kadar hizmet vermiş tüm büyüklerimize gönülden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Alanya'nın takımına sahip çıktığını, şampiyonlukların da bu şekilde geleceğini aktararak, şu görüşlerini paylaştı:

"Alanyaspor, geçen sezon ligi 5. sırada bitirdi. Aynı zamanda iyi transferler gerçekleştirip, genç oyunculara yatırım yaptı. Başka kulüplere de oyuncu gönderdi. Bunu herkes görüyor. Son dönemine gelmiş, biraz futboldan geri düşmüş oyuncuları da tekrar Türk futboluna, yada dünya futboluna kazandıran bir kulüp. Bu her zaman sürdürülebilir olmaz. O nedenle altyapımıza, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Onları burada yetiştirmemiz lazım. Onları Alanyaspor'umuza ve Türk sporuna kazandırmamız lazım. Açılan tesisin de amacı budur. İyi tesis olursa, imkan verilirse, bizim çocuklarımız, Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır. O yüzden de önemli başarılar elde edilecektir. Ben buna inanıyorum."

Konuşmaların ardından, tesisin yapımına destek olan yardımseverlere plaketleri Bakan Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.

Açılış kurdelasının kesilmesi sorası Çavuşoğlu, altyapı oyuncularıyla toplu fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya, Güncel, Son Dakika

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