Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık. Her zaman diplomasiden yanayız." - ANTALYA
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