Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık. Her zaman diplomasiden yanayız." - ANTALYA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
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