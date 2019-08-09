Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " Suriye
'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç
gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir"
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