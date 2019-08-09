Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz...

58 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir"
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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