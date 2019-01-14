Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki Son Gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki Gelişmeleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki Son Gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki Gelişmeleri...

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri değerlendirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri değerlendirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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