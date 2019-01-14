Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki Son Gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki Gelişmeleri...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri değerlendirdik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'deki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri değerlendirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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