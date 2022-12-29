Bakan Çavuşoğlu, Şam ile 11 yıl sonra yapılan görüşme sonrası konuştu: Suriye rejimi, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. İki ülke arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasın detayları hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİLERİN CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANARAK DÖNMESİ ÖNEMLİ"

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili önemli mesajlar veren Bakan Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kalıcı bir barış ve istikrar için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu, rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli." dedi.

"İKİNCİ AŞAMA, DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNCE YAPILACAK TOPLANTI"

Çavuşoğlu ayrıca, "İkinci aşama olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması gerekiyor. Henüz somut bir takvim yok. Aynı şekilde 3'lü liderler toplantısı konusunda da somut bir tarih yok. Ama ocak ayı çok erken bir tarih böyle bir görüşme için, bizim görüşmemiz için bile erken olabilir.'" ifadelerini kullandı.



"TERÖRLE MÜCADELEMİZE ENGEL DEĞİL"

"Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu karaysa kara, havadansa havadan. Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil."

"F-16 SÜRECİ OLUMLU İLERLİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilere yönelik ise "ABD'yle ilişkilerde, PKK-PYD-YPG'ye Suriye'de verilen destek FETÖ, CAATSA yaptırımları gibi anlaşmazlıklara ve Türkiye düşmanı lobilerin çabalarına rağmen 2022'de mesafe aldık. 'Stratejik Mekanizma'yı hayata geçirdik. Biri bakan seviyesinde olmak üzere 3 tur görüşme gerçekleştirdik. Ocakta bakanlar düzeyinde 2'nci toplantımızı yapacağız. F-16 tedarikinde, girişimlerimiz sonucu kongre kısıtlayıcı şartları kaldırdı. Şu anda süreç olumlu ilerliyor" dedi.