Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü

24.08.2022 15:07
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Çavuşoğlu, “Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Çavuşoğlu, "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif Suriye Ulusal Komisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin, "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü - Son Dakika
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