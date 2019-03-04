Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'yi İstikrara Kavuşturduğumuz Zaman Yine Türkmen...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'yi İstikrara Kavuşturduğumuz Zaman Yine Türkmen...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'yi istikrara kavuşturduğumuz zaman yine Türkmen kardeşlerimiz Bayırbucak'a döneceklerdir ve orada huzur içinde yaşayacaklardır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'yi istikrara kavuşturduğumuz zaman yine Türkmen kardeşlerimiz Bayırbucak'a döneceklerdir ve orada huzur içinde yaşayacaklardır. Yıllardır, asırlardır oraları beklediler, bundan sonra da bekleyeceklerdir ama nerede olursa olsun biz kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız, yanı başında olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Huzur, Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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