Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile...

1 saat önce

IHAAW183316-SIY/30-12-2018- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile..., System.String[]
IHAAW183316-SIY/30-12-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüştü. 30.12.2018 18: 33: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:39 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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