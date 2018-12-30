Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile...
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IHAAW183316-SIY/30-12-2018- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:39 Kaynak: İHA
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